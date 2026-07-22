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Общество

Журналистку Марианну Беленькую заочно приговорили к 10 месяцам колонии

Беленькую приговорили к 10 месяцам за неисполнении закона об иноагентах
lavmir/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский суд заочно приговорил журналистку Марианну Беленькую (признана в РФ иностранным агентом) к 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за уклонение от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в мессенджере «Макс».

Беленькая была внесена в российский реестр иностранных агентов 15 марта 2024 года. Она находится в розыске и пребывает за пределами России.

По данным прокуратуры, журналистка была дважды привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ). Отмечается, что Беленькая опубликовала на видеоплатформе два материала без указания на то, что они созданы и (или) распространены иноагентом.

Помимо вышеуказанного приговора, суд также запретил Беленькой заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей сроком на 1 год.

Ранее суд в Москве оштрафовал сторонника Бориса Немцова.

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