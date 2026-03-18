В Кремле назвали причину решения Путина помиловать 23 женщин

Решение президента России Владимира Путина о помиловании 23 осужденных женщин связано с работой общественников. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Тема поднималась нашими общественниками, вопросы, которые задавались и поднимались перед президентом, не остались без реакции», — сказал представитель Кремля.

17 марта глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что Путин помиловал 23 осужденные женщины. По его словам, речь идет о женщинах с детьми и родственницах участников спецоперации. Кого конкретно освободили от наказания — неизвестно. При этом в СПЧ утверждают, что указ президента точно не затронул блогера Елену Блиновскую и журналистку Александру Баязитову. Списки кандидаток на помилование еще в конце прошлого года передала Путину правозащитница Ева Меркачева: она призывала отпустить из колоний тех, кто впервые приговорен к наказанию за нетяжкие и ненасильственные преступления. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Путин получил от правозащитницы Евы Меркачевой списки женщин-кандидаток на помилование.

 
