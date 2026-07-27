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Общество

Роспотребнадзор после вспышки энтеровируса запустил горячую линию

Роспотребнадзор запустил горячую линию по информированию россиян об энтеровирусе
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Роспотребнадзор запустил работу всероссийской горячей линии по профилактике энтеровирусной инфекции. Об этом Общественная Служба Новостей сообщает со ссылкой на данные ведомства.

В период с 27 июля по 7 августа россиянам специалисты расскажут, как защититься от инфекции, какие меры профилактики важно соблюдать на отдыхе, в том числе на курортах. Кроме того, эксперты отмечают важность обработки овощей, фруктов и ягод, разъясняют первые признаки заболевания, факторы повышения риска заражения, к которым, помимо нарушения правил личной гигиены, относится загрязненная вода.

Отмечается, что также жители могут задать представителям ведомства вопросы о заболевании и уточнить действия на случай подозрения заражения. Консультации россиян проводят по телефонам, указанным на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора каждого региона.

Напомним, 21 июля стало известно, что 13 детей и трое взрослых пострадали от энтеровирусной инфекции в Центре детского отдыха «Северный Артек» в Холмогорском районе Архангельской области. Как уточнила региональная прокуратура, по факту вспышки острой кишечной инфекции в детском лагере проводится проверка.

А до этого в одном из частных детских садов Екатеринбурга произошла вспышка энтеровирусной инфекции. Роспотребнадзор Свердловской области по итогам проверки выявил множество нарушений. Как выяснили специалисты, в учреждении не было кладовых с холодильниками, также продукты хранились в неподходящих условиях.

Ранее в российском регионе дети массово заболели энтеровирусом.

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