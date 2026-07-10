В детском саду на Урале воспитанники заразились энтеровирусом

В одном из частных детских садов Екатеринбурга произошла вспышка энтеровирусной инфекции. Роспотребнадзор Свердловской области по итогам проверки выявил множество нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

«Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в связи с растущей заболеваемостью энтеровирусной инфекцией среди детей, посещающих частный детский сад «Премьер», проводит эпидемиологическое расследование. <...> Управлением Роспотребнадзора составлен протокол о временном запрете деятельности ИП «Бойко В. Г.», материалы подготовлены для передачи в суд Академического района Екатеринбурга», — сказано в сообщении.

Как выяснили специалисты, в учреждении не было кладовых с холодильниками, также продукты хранились не неподходящих условиях. Кроме того, у работников сада, как уточняется, не было санкнижек и других нужных меддокументов. Еще, как установило региональное ведомство, помещения разных групп не были изолированы.

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