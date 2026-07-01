В российском регионе дети массово заболели энтеровирусом

В городе Обь Новосибирской области дети в ясельной группе массово заболели энтеровирусом. Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что у всех малышей была температура и сыпь. 29 июня многие родители вызвали врачей или сами сходили в поликлинику — всем подтвердили энтеровирус.

Одна из мам рассказала изданию, что у ее сына была температура 37,9, потом жар стал снижаться — до 37–37,2. По ее словам, ребенок в целом чувствует себя нормально, однако у него красное горло и высыпания по всему телу. При этом женщина отметила, что рвоты и диареи у ее малыша не было.

Эпидемиолог, эксперт по питанию Яков Новоселов объяснила, что энтеровирусы распространяется прежде всего через грязные руки и пищу, инфекция не передается через дыхание. По ее словам, лучшая защита от этого вируса — чистые руки самого ребенка и чистые руки работников пищеблока. Заболевание чаще всего сопровождается высокой температурой, слабостью, рвотой, диареей и обезвоживанием.

В более тяжелых случаях может понадобится восполнение жидкости через капельницы. При легком течении болезни необходимо обильное питье, контроль температуры и симптоматическое лечение. Сезонный рост заболеваемости связан с жаркой погодой, рассказал Новоселов.

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