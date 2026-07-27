Адвокат ответил, можно ли продавать урожай на обочине дорог

Продавать урожай на обочине дорог можно только при наличии соответствующего разрешения, поскольку это нестационарный торговый объект – например, безфундаментная палатка или просто автомобиль. Об этом «Москве 24» рассказал адвокат Андрей Конышев.

Он уточнил, что несанкционированная торговля представляет опасность, поскольку невозможно достоверно узнать, откуда продукция и каким образом за ней ухаживали. По его словам, продажа сезонных фруктов и овощей без документов может привести к отравлению.

«При этом официально оформить деятельность просто. Можно, например, открыть самозанятость (СЗ), а следом подать в органы местного управления заявление на разрешение и установку нестационарного торгового объекта в том или ином месте. К нему также надо приложить уведомление Роспотребнадзора, который тоже должен знать, что человек оформил юридическое лицо (или СЗ, или ИП) с целью осуществления предпринимательской деятельности, продажи и получения прибыли, выручки и, естественно, оплаты налогов», — сказал Конышев.

Адвокат добавил, что получить разрешительные документы на торговлю нужно у Роспотребнадзора.

Диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Александра Разаренова до этого говорила, что клубнику не стоит покупать на обочине дорог, поскольку такие ягоды хранятся на солнце, в пыли, без охлаждения, в открытой таре, что повышает риск микробного загрязнения и развития пищевых токсикоинфекций.

Ранее врач назвала главную опасность фруктов и ягод, растущих у дорог.