Диетолог предупредила, чем грозит покупка клубники на обочине дорог

Клубнику не стоит покупать на обочине дорог, поскольку такие ягоды хранятся на солнце, в пыли, без охлаждения, в открытой таре, что повышает риск микробного загрязнения и развития пищевых токсикоинфекций. Об этом «Москве 24» рассказала диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Александра Разаренова.

По ее словам, для уличной торговли характерно бактериальное загрязнение из-за неудовлетворительной гигиены продавца и условий хранения. В пыли могут находиться частицы резины, тормозных колодок, сажи и тяжелых металлов. Диетолог предупредила, что пищевая токсикоинфекция после употребления таких ягод может привести к тошноте, рвоте, боли в животе, диареи, повышению температуры. Это особенно опасно для маленьких детей, беременных, пожилых и пациентов с ослабленным иммунитетом.

«Если продукт загрязнен, разовый эпизод чаще всего не приведет к заметным последствиям, но регулярное употребление имеет критическое значение для здоровья. Особую опасность представляет свинец для нервной системы детей, а кадмий при хроническом воздействии негативно влияет на почки и костную ткань. Это опасно и для взрослых, особенно при сопутствующих заболеваниях почек», – предупредила Разаренова.

Катман директор департамента закупки свежих фруктов и овощей в в Самокат Мария Чугурова до этого рассказала «Газете.Ru», что даже аппетитные на вид плоды ягод могут потерять вкус и свежесть уже через несколько часов после покупки.

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