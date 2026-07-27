Диетолог предупредил, кому опасно есть голубику

Голубику стоит с осторожностью включать в рацион при определенных заболеваниях. Об этом в комментарии для aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

В частности, к противопоказаниям относятся выраженная повышенная кислотность желудка, гиперацидный гастрит, язвенная болезнь. По словам врача, таким пациентам важно не есть ягоду в большом количестве.

Помимо этого, голубика содержит витамин К, который может представлять опасность для людей с выраженной повышенной свертываемостью крови.

«Так как витамин К может усилить свертываемость еще сильнее. Также не стоит употреблять людям с индивидуальной непереносимостью. Не могу сказать, что это редкое явление, с учетом, что голубика довольна популярна у нас в рационе, есть определенная группа людей, у кого на нее возникает аллергия», — заключил Поляков.

Аналитики АШАН Ритейл Россия до этого рассказали «Газете.Ru», что этим летом россияне из ягод чаще всего выбирают голубику, ежевику и малину. А в зимний период растет спрос на черноплодную рябину. Среди свежих ягод наиболее впечатляющую динамику в июне 2026 года продемонстрировала голубика — ее продажи выросли в 2,5 раза (в шт.) по сравнению с июнем прошлого года. Также стоит отметить ежевику, продажи которой увеличились на 111%.

Ранее врач объяснил, сколько голубики можно съесть без вреда.