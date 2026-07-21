Врач объяснил, сколько голубики можно съесть без вреда

Диетолог Поляков: в день можно съедать не более 400 г голубики

В день без вреда для здоровья можно съедать до 400 г голубики. Об этом в комментарии aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«От 200 до 400 граммов голубики в день вполне допустимо, это адекватная порция», — сказал эксперт.

По его словам, это полезная ягода, которая содержит антиоксиданты. Они способны замедлить процесс старения, уменьшить воспалительный фон и укрепить сосуды. Поляков добавил, что эти вещества также поддерживают нормальную работу иммунной системы и способствуют усвоению витамина С.

В Центральной России сезон голубики обычно длится с июля по сентябрь, пик самого активного сбора приходится на июль–август, заключил врач.

Аналитики АШАН Ритейл Россия до этого рассказали «Газете.Ru», что этим летом россияне из ягод чаще всего выбирают голубику, ежевику и малину. А в зимний период растет спрос на черноплодную рябину. Среди свежих ягод наиболее впечатляющую динамику в июне 2026 года продемонстрировала голубика — ее продажи выросли в 2,5 раза (в шт.) по сравнению с июнем прошлого года. Также стоит отметить ежевику, продажи которой увеличились на 111%.

Ранее диетолог рассказал о пользе голубики для здоровья.