Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Общество

Названы самые популярные летние ягоды у россиян

Голубика, ежевика и малина вошли в топ самых популярных ягод у россиян
Global Look Press

Этим летом россияне из ягод чаще всего выбирают голубику, ежевику и малину. А в зимний период растет спрос на черноплодную рябину. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики АШАН Ритейл Россия.

Компания проанализировала предпочтения клиентов в категории ягод за июнь 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Помимо традиционных лидеров продаж, аналитики зафиксировали рост интереса к отдельным ягодным культурам.

Среди свежих ягод наиболее впечатляющую динамику в июне 2026 года продемонстрировала голубика — ее продажи выросли в 2,5 раза (в шт.) по сравнению с июнем прошлого года. Также стоит отметить ежевику, продажи которой увеличились на 111%. Замыкает тройку лидеров малина — ее рост составил 30%. При этом классические позиции остаются основой ягодной корзины. Клубника, малина и вишня сохраняют стабильную популярность, формируя базу категории. Черешня, в частности, показала рост в +6% в июне, а клубника — +10%, что говорит о неизменной любви потребителей к этим традиционным летним ягодам.

Что касается зимы, даже в холодное время года покупатели все чаще выбирают свежие ягоды, а не замороженные. Рябина черноплодная показала впечатляющий рост на 235% (за декабрь — февраль 2025–2026 года), а красная смородина — на 66%. Также продажи голубики и ежевики выросли на 22%.

Ранее россиян предостерегли от замачивания клубники в соде.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Родительский контроль на телефоне: как защитить ребенка от опасностей интернета и не превратить заботу в слежку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!