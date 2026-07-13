Названы самые популярные летние ягоды у россиян

Этим летом россияне из ягод чаще всего выбирают голубику, ежевику и малину. А в зимний период растет спрос на черноплодную рябину. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики АШАН Ритейл Россия.

Компания проанализировала предпочтения клиентов в категории ягод за июнь 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Помимо традиционных лидеров продаж, аналитики зафиксировали рост интереса к отдельным ягодным культурам.

Среди свежих ягод наиболее впечатляющую динамику в июне 2026 года продемонстрировала голубика — ее продажи выросли в 2,5 раза (в шт.) по сравнению с июнем прошлого года. Также стоит отметить ежевику, продажи которой увеличились на 111%. Замыкает тройку лидеров малина — ее рост составил 30%. При этом классические позиции остаются основой ягодной корзины. Клубника, малина и вишня сохраняют стабильную популярность, формируя базу категории. Черешня, в частности, показала рост в +6% в июне, а клубника — +10%, что говорит о неизменной любви потребителей к этим традиционным летним ягодам.

Что касается зимы, даже в холодное время года покупатели все чаще выбирают свежие ягоды, а не замороженные. Рябина черноплодная показала впечатляющий рост на 235% (за декабрь — февраль 2025–2026 года), а красная смородина — на 66%. Также продажи голубики и ежевики выросли на 22%.

Ранее россиян предостерегли от замачивания клубники в соде.