Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Россиянам объяснили, сколько черешни можно есть в день

Нутрициолог Зверева: в день можно съедать не более 300 г черешни
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Черешня является продуктом с неоднозначным влиянием на организм, поэтому важно есть ее в ограниченном количестве. Об этом aif.ru рассказала нутрициолог Светлана Зверева.

По ее словам, эта ягода приносит пользу для мозга и сердца, однако, при избыточном весе от нее лучше отказаться. В целом эксперт рекомендовала помнить, что
это десерт, и стараться «держать порции под контролем». В день она призвала есть не более 200-300 г черешни, причем лучше не в один прием.

Для определения нормы она уточнила, что гликемический индекс (ГИ) показывает, как быстро углеводы из продукта поднимают сахар в крови. Черешня в целом считается продуктом с низким ГИ, однако, это зависит от сорта и спелости.

«В среднем ГИ черешни — до 29, но у особо сладких сортов он может доходить до 63 — а это уже средний уровень. Именно поэтому я и отношу ее к десертам: сладость бывает обманчиво «тяжелой», — отметила Зверева.

Эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Екатерина Сахнова до этого рассказала «Газете.Ru», что сезон черешни и вишни короткий, и многие пытаются наесться ими впрок. По ее словам, безопасная разовая порция — 200–300 граммов, суточная — до 400.

Ранее сообщалось, что Россия рекордно увеличила импорт вишни и черешни из Грузии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 27 июля. Новая мера поддержки для женщин с детьми, схема с «заблокированной» картой и миф о дубе Петра I
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!