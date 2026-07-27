Россиянам объяснили, сколько черешни можно есть в день

Нутрициолог Зверева: в день можно съедать не более 300 г черешни

Черешня является продуктом с неоднозначным влиянием на организм, поэтому важно есть ее в ограниченном количестве. Об этом aif.ru рассказала нутрициолог Светлана Зверева.

По ее словам, эта ягода приносит пользу для мозга и сердца, однако, при избыточном весе от нее лучше отказаться. В целом эксперт рекомендовала помнить, что

это десерт, и стараться «держать порции под контролем». В день она призвала есть не более 200-300 г черешни, причем лучше не в один прием.

Для определения нормы она уточнила, что гликемический индекс (ГИ) показывает, как быстро углеводы из продукта поднимают сахар в крови. Черешня в целом считается продуктом с низким ГИ, однако, это зависит от сорта и спелости.

«В среднем ГИ черешни — до 29, но у особо сладких сортов он может доходить до 63 — а это уже средний уровень. Именно поэтому я и отношу ее к десертам: сладость бывает обманчиво «тяжелой», — отметила Зверева.

Эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Екатерина Сахнова до этого рассказала «Газете.Ru», что сезон черешни и вишни короткий, и многие пытаются наесться ими впрок. По ее словам, безопасная разовая порция — 200–300 граммов, суточная — до 400.

Ранее сообщалось, что Россия рекордно увеличила импорт вишни и черешни из Грузии.