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Бизнес

Россия рекордно увеличила импорт вишни и черешни из Грузии

РИА: импорт грузинских вишни и черешни Россией достиг исторического максимума
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ввоз в Россию черешни и вишни из Грузии в июне стал рекордным за все время. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статслужбы.

В денежном выражении черешни и вишни было импортировано на $606,8 тыс., в прошлом году эта сумма составляла $21 тыс.

«Сумма закупок вишни взлетела в 29 раз в годовом выражении и достигла исторического максимума», — говорится в материале.

При этом агентство отмечает, что ввоз этих плодов из Грузии нерегулярный. В текущем году поставки были зафиксированы только один раз — в июне.

Россия закупает вишню и черешню у Грузии с 2014 года. Помимо них, РФ увеличила закупки персиков и нектаринов.

В начале июля РИА Новости со ссылкой на грузинскую статистику сообщало, что Россия возобновила импорт винограда из Грузии после пятимесячного перерыва. В течение мая из Грузии в РФ поступило виноградной продукции более чем на $59 тыс. В прошлом году грузинский виноград завозили на российский рынок только осенью.

Ранее Россия увеличила импорт грузинских яблок.

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