Врач назвала безопасную порцию вишни и черешни

Врач Сахнова: в день можно съедать до 400 граммов вишни и черешни

Сезон черешни и вишни короткий, и многие пытаются наесться ими впрок. Литровая банка за вечер — типичный сюжет. Сколько ягод безопасно и какие риски, рассказала «Газете.Ru» Екатерина Сахнова, эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья.

Черешня слаще, калорийность — 50 ккал, сахаров — 12 г. Вишня кислее, сахара — 8 г, но антоцианов и витамина C в полтора-два раза больше. Обе полезны: антоцианы снижают воспаление, мелатонин помогает заснуть, калий — для давления.

«Безопасная разовая порция — 200–300 граммов, суточная — до 400. Примерно полтора стакана. Большие объемы — 800 граммов — дают неприятности с желудком и кишечником», — предупреждает Сахнова.

При переедании возникает диарея и метеоризм — фруктоза и сорбитол плохо всасываются, бактерии ферментируют их; изжога и обострение гастрита — кислая вишня провоцирует выработку кислоты; кариозный риск — кислоты и сахара подкисляют среду во рту. После ягод прополощите рот и не чистите зубы 30 минут.

Главный коварный нюанс — косточки. В ядрах — амигдалин, который в желудке распадается с выделением синильной кислоты.

«При случайном проглатывании 1–2 косточек ничего не случится — выйдут непереваренными. Опасность — при разжевывании, — объясняет врач. — Описаны отравления у детей, жевавших ядра пригоршнями. Симптомы: головная боль, тошнота, спутанность сознания, в тяжелых случаях — судороги». Безопасное правило: косточки выплевывать всегда.

Отдельный риск — попадание косточки в дыхательные пути, особенно у детей и пожилых. Может перекрыть бронх и вызвать пневмонию.

Группы с ограничениями: диабетикам — до 150 г в день; беременным — до 200 г; детям до 3 лет — только без косточек, с 50 г; при подагре — рекомендуется умеренно (200 г); при мочекаменной — до 150 г.

В холодильнике ягоды хранятся 5–7 дней. Сушеные — концентрат сахара, ГИ выше. Варенье с косточками не хранить дольше года — амигдалин накапливается.

«Миска свежих ягод — здорово. Литровая банка за вечер — путь к утренней встрече с туалетом. Косточки выплевываем, детям — без косточек, при гастрите — кислых сортов меньше. Наслаждайтесь без фанатизма», — резюмирует Сахнова.

Ранее россиянам объяснили, как правильно заморозить ягоды, чтобы они не потеряли витамины.