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Общество

Желающие попасть в Россию эстонцы столкнулись с проблемой на КПП

Абилов: КПП у Нарвы не вмещает желающих попасть в Россию граждан Эстонии
Сергей Степанов (признан в РФ иностранным агентом)/РИА Новости

Временный поверенный в делах в Таллине Камран Абилов заявил в разговоре с РИА Новости, что количество желающих попасть в Россию через Нарву превышает пропускную способность контрольно-пропускного пункта (КПП) с эстонской стороны.

По словам дипломата, на критику от людей, вынужденных простаивать в многочасовой очереди без элементарных удобств, в Таллине отвечают рекомендацией воздержаться от поездок в Россию.

15 июня правительство Эстонии решило продлить временный порядок работы наземных пограничных пунктов на границе с Россией в юго-восточной части страны. Согласно решению властей, с 15 июня КПП «Нарва-1» перешла на 12-часовой режим работы — с 07:00 до 19:00.

Кроме того, погранпереходы Койдула и Лухамаа, расположенные на юго-востоке страны, решили продолжить закрывать на ночь до конца августа. Они будут работать ежедневно с 07:00 до 19:00 по местному времени.

В декабре 2025 года агентство Bloomberg сообщало, что введенные Таллином ограничения негативно сказываются на экономике Нарвы и других приграничных районов, а также вызывают беспокойство у местных жителей.

Ранее Россия ужесточила ограничения на ввоз товаров фурами из Эстонии.

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