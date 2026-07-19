Россия распространила на Эстонию запрет на перевозки грузовым автотранспортом ряда товаров. Соответствующее решение принято правительством, оно вступит в силу 19 июля, пишет «Интерфакс».

Речь идет о товарах, в отношении которых установлено исключение из введенного в 2022 году для недружественных стран запрета на международные автоперевозки.

Через месяц изменится и сам перечень разрешенных к перевозке товаров: из него исключат овощи, фрукты, орехи, а также готовую продукцию из муки или молока, в то время как другие категории, включая мясо, рыбу, молочную продукцию и некоторые химические вещества, по-прежнему останутся доступными для перевозчиков из стран, не входящих в список исключений.

До этого президент Эстонии Алар Карис признал неэффективность санкционной политики Запада против России. Он также указал на невозможность вечного удержания России в изоляции. Он призвал задуматься о следующих шагах, которые придется предпринять в отношении Москвы.

Ранее Эстония ввела новую санкцию за «подстрекательство к сепаратизму».