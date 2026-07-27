В Свердловской области третьи сутки ищут пропавшего подростка

В Свердловской области ведутся поиски 17-летнего юноши, который пропал в Первоуральске. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Уточняется, что подросток 24 июля вышел из дома и с тех пор не вернулся. По данным волонтеров, он может находиться как в своем районе, так и в другом городе.

Приметы пропавшего: рост около 175 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, зеленые глаза. В день исчезновения он был одет в черную кофту, черные джинсы и серые кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить ее по телефону горячей линии поискового отряда 8 (800) 700-54-52 или обратиться по номеру экстренных служб 112.

До этого школьник из Владимира познакомился с девушкой в интернете, уехал в Ленинградскую область и пропал. По словам его матери, сын проживал и находился на домашнем обучении во Владимире, друзей у него практически не было. Молодой человек все время готовился к ЕГЭ. Мать забила тревогу после того, как юноша 6 июля собрал документы для поступления и уехал в Петербург, предварительно удалив все данные с компьютера.

Ранее сообщалось, что уральский подросток проехал более 400 км на сцепке вагонов ради встречи с девушкой.