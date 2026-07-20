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Уральский подросток проехал более 400 км на сцепке вагонов ради встречи с девушкой

На Урале юноша проехал более 400 км на сцепке вагонов ради встречи с девушкой
Shutterstock/Anna Nestera

На Урале 16-летний подросток ради встречи с девушкой проехал более 400 км на сцепке вагонов поезда. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по УрФО.

Все началось с того, что родители заставили своего сына, который учится в пермском хореографическом училище, готовиться к пересдаче экзаменов. Сами они в это время уехали на дачу. Подросток не захотел учиться и вместо этого решил отправиться к девушке из города Белово Кемеровской области, с которой познакомился за неделю до этого.

В связи с тем, что денег на билет у юноши не было, он принял решение ехать на сцепке вагонов поезда. Таким образом он ехал почти сутки, преодолев более 400 км. На станции Седельниково его задержали работники ведомственной охраны, позже его привлекли к административной ответственности. До прибытия матери его поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Ранее в Амурской области на видео сняли, как человек ехал в охваченной пламенем машине.

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