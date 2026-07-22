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Школьник познакомился с девушкой в интернете, уехал в Ленобласть и пропал

Школьник из Владимира пропал в Ленобласти после знакомства с девушкой
SynthEx/Shutterstock/FOTODOM

Школьник из Владимира познакомился с девушкой в интернете, уехал в Ленинградскую область и пропал. Об этом со ссылкой на мать подростка сообщает Telegram-канал «Осторожно, Петербург».

По словам женщины, ее сын проживал и находился на домашнем обучении во Владимире, друзей у него практически не было. Молодой человек все время готовился к ЕГЭ. Мать забила тревогу после того, как юноша 6 июля собрал документы для поступления и уехал в Петербург, предварительно удалив все данные с компьютера.

Выяснилось, что в интернете подросток познакомился с девушкой, которая пообещала ему поступление в университет, отсрочку от армии и работу на заводе по производству БПЛА. Последний раз подростка видели 8 июля у метро «Девяткино» в Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что уральский подросток проехал более 400 км на сцепке вагонов ради встречи с девушкой.

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