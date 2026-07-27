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Общество

Названы регионы — лидеры по динамике оборота розничной торговли

Чукотка и Ивановская область стали лидерами по динамике розничной торговли
KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

В первом полугодии 2026 года наибольшую динамику розничной торговли среди регионов показали Чукотка, Ивановская область и Краснодарский край. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно исследованию агентства, по итогам периода с января по май 2026 года оборот розничной торговли вырос в 84 регионах, причем в пяти из них рост превысил 10%: Чукотка (+18,8%), Ивановская область (+12,2%), Краснодарский край (+11,5%), Башкортостан (+10,8%) и Астраханская область (+10,6%).

Абсолютный прирост оказался наибольшим в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Единственное снижение на 2,9% зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе. В расчете на душу населения лидируют Москва (263 тыс. руб.), Санкт-Петербург (261 тыс.) и Сахалинская область (258 тыс.), тогда как самые низкие показатели — в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Севастополе и Туве.

Эксперты прогнозируют сохранение положительной динамики в розничной торговле благодаря росту заработных плат.

Согласно проведенному ранее исследованию РИА Новости, Тува, Ямало-Ненецкий автономный округ и Якутия стали лидерами рейтинга российских регионов по развитию ипотечного кредитования. По данным агентства, после двух лет снижения активности рынок ипотеки вновь демонстрирует рост.

Ранее Москва стала лидером по объему сделок в сфере креативных услуг.

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