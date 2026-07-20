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Названы регионы России с самым развитым ипотечным кредитованием

РИА Новости: Тува, ЯНАО и Якутия стали лидерами по развитию ипотеки в России
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Тува, Ямало-Ненецкий автономный округ и Якутия стали лидерами рейтинга российских регионов по развитию ипотечного кредитования. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на проведенное исследование.

Согласно исследованию, после двух лет снижения активности рынок ипотеки вновь демонстрирует рост.

Тува четвертый год подряд занимает первое место в рейтинге, несмотря на снижение числа выданных ипотечных кредитов на 17,7%. По данным исследования, за последний год на тысячу экономически активных жителей региона пришлось около 26 ипотечных кредитов, что значительно выше среднего показателя по стране.

Второе и третье места заняли Ямало-Ненецкий автономный округ и Якутия. Эксперты связывают высокие показатели этих регионов с уровнем доходов населения и действующими программами поддержки.

Наименьшие показатели по развитию ипотечного кредитования зафиксированы в Ингушетии, Дагестане и Чечне.

Всего в январе-мае 2026 года в России было выдано более 389 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1,73 трлн рублей.

Специалисты компании PIONEER сообщили «Газете.Ru», что при использовании рыночных ипотечных ставок требуемый доход для покупки однокомнатной квартиры в Москве составляет от 378,5 тыс. рублей, для двухкомнатной – от 563,8 тыс. рублей.

Ранее стало известно, сколько будут стоить новые квартиры в августе.

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