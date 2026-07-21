Москва стала лидером по объему сделок в сфере креативных услуг

Большинство сделок (75%) в сфере креативных услуг на технологической платформе «Авито» в I полугодии 2026 года приходится на 10 регионов-лидеров, следует из результатов обзора платформы «Авито» при поддержке Единого центра креативной экономики (АНО «Креативная экономика»).

В обзоре «Рынок услуг в сфере креативных индустрий: структура, драйверы и цифровая трансформация», представленном на Российской креативной неделе, указано, что Москва и Московская область являются лидерами по объему сделок в этой сфере (31,3% рынка). Вторым стал Санкт-Петербург и Ленинградская область (13,2%), а третье место занял Краснодарский край (7,4%).

Также в десятку вошли Татарстан (4,8%), Ростовская (4,2%) и Свердловская (3,7%) области, а Башкортостан, Нижегородская, Новосибирская и Самарская области составили от 2,4% до 2,6% российского рынка креативных услуг.

В обзоре отмечается, что в России появились и новые точки роста креативных услуг, среди которых Сахалинская область, ЯНАО, республика Саха, Камчатский край и Амурская область. В этих регионах местный бизнес активно выходит в онлайн-сферу, развивает брендинг и обновляет визуальные коммуникации.

Как отметил управляющий директор «Авито» Влад Федулов, главным достоинством электронных площадок является отсутствие географических ограничений.

«На «Авито» прямая коммуникация между поставщиком и клиентом и упрощенные условия для старта дают бизнесу возможность работать под запрос индивидуального клиента и легко тестировать бизнес-идею. Для креативного бизнеса, у которого такая идея может быть единственным ценным активом, это принципиально важно», — рассказал он.

Авторы обзора рассмотрели креативные сервисы двух направлений: цифровые (вебдизайн, мультимедийные сервисы, копирайт) и «Экономика впечатлений» (исполнительские искусства, событийная индустрия». В цифровой сфере популярно распространение аутсорсинга и проектного управления работой творческих групп. В «Авито Услугах» отметили, что в I полугодии 2026 года активных исполнителей в этой сфере стало на 22,5% больше. В секторе «Экономика впечатлений» возрос интерес потребителей к персонализированным решениям, среди которых авторские сценарии, способность создавать для клиента уникальный эмоциональный опыт и другие.

«По уровню дохода креативная деятельность уверенно конкурирует с профессиями других отраслей. Средний доход занятых в креативных индустриях составил около 132 тыс. рублей в месяц – примерно на 38% выше среднероссийского уровня. Творческая профессия перестает быть компромиссом между призванием и заработком и становится источником конкурентного, а порой и опережающего рынок дохода», — отметила президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш.