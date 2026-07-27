В МЧС назвали число произошедших афтершоков на Камчатке за неделю

За неделю на Камчатке было зафиксировано 20 афтершоков после землетрясения, произошедшего в июле 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС России по региону.

По информации ведомства, два подземных толчка ощущались в населенных пунктах силой до трех и четырех баллов.

В Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили ТАСС, что развитие афтершокового процесса после землетрясения идет по стандартному сценарию, а уровень сейсмической активности остается фоново повышенным.

Утром 30 июля прошлого года в Тихом океане возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой до 8,7 — оно стало самым сильным с 1952 года. На Камчатке были зафиксированы десятки афтершоков, в Петропавловске-Камчатском частично обрушился фасад детского сада, резко выросло число вызовов скорой помощи.

На Сахалине были подтоплены порт Северо-Курильска и одно из рыбопромышленных предприятий. Цунами высотой до 30 см достигло побережья Японии. В Геофизической службе РАН сообщили, что на Камчатке зарегистрировано более 50 сейсмических событий. Власти России и Японии призвали жителей временно покинуть прибрежные районы.

Ранее землетрясение магнитудой 4,9 произошло у северных Курил.