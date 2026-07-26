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Общество

Землетрясение зафиксировали у северных Курил

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у северных Курил
Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано утром в воскресенье у северных Курил. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, пишет РИА Новости.

«Землетрясение магнитудой 4,9 с эпицентром в 106 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в 10.40 (2.40 мск) 26 июля», — сообщила она.

По словам Семеновой, землетрясение ощутили в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.

В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом 39 секунд. Они стали одними из самых мощных в стране за последние 100 лет. Эпицентры находились в районе города Морон в штате Карабобо, примерно в 160 км к западу от Каракаса. В результате подземных толчков пострадали тысячи человек. По последним данным в результате трагедии 5 546 человек не удалось спасти. Повреждены 856 зданий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее землетрясения произошли у берегов Аляски.

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