В США решили экстренно стабилизировать энергосистемы 17 штатов

Министерство энергетики США распорядилось экстренно стабилизировать энергосистемы 17 штатов, чтобы не допустить отключения электроэнергии в условиях сильной жары. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении говорится, что минэнерго выпустило чрезвычайное распоряжение.

Одной из крупнейших электроэнергетических компаний на Западе США Southwest Power Pool (SPP) было поручено в случае необходимости задействовать определенные генерирующие мощности для поддержания надежной работы энергосистемы.

В заявлении минэнерго отмечается, что в стране имеется более 35 гигаватт неиспользуемых резервных генерирующих мощностей. Распоряжение об экстренной стабилизации энергосистем действует до 3 августа. По данным портала PowerOutages.us, в настоящее время без электроснабжения по всей стране остаются чуть более 61,5 тысячи потребителей.

В начале месяца жаркая погода охватила центральные и восточные штаты США и нарушила проведение массовых мероприятий, посвященных Дню независимости. Из-за высокой температуры власти Вашингтона и десятков других городов были вынуждены отменить или перенести традиционные праздничные парады, концерты и фейерверки. В столице США столбики термометров поднялись до +38°C.

Ранее метеоролог Готтшалк заявил, что жара в США стала последствием потепления климата.