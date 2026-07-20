Названа причина аномально жаркого лета в США

В США все чаще наблюдается экстремальная жара, что соответствует прогнозам о последствиях глобального потепления, сообщил РИА Новости директор отдела оперативных прогнозов Национальной метеослужбы США Джон Готтшалк.

«Одним из вероятных последствий потепления климата являются более частые и интенсивные периоды экстремальной жары», — отметил метеоролог.

Он отметил, что сейчас погода в стране соответствует этой тенденции, а нынешнее лето может стать необычно жарким.

В начале месяца такая погода охватила центральные и восточные штаты США и нарушила проведение массовых мероприятий, посвященных Дню независимости. Из-за высокой температуры власти Вашингтона и десятков других городов были вынуждены отменить или перенести традиционные праздничные парады, концерты и фейерверки. В столице США столбики термометров поднялись до +38 °C.

Ранее мать цепью приковала дочь к забору под палящим солнцем, чтобы отдохнуть.