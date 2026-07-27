Деревня Чуваки испытывает существенный дефицит мужчин

В расположенной в 11 километрах от Перми деревне Чуваки живет мало мужчин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас в Чуваках на 100 женщин приходится всего 80 мужчин. При этом мужское население деревни постепенно сокращается, что приводит к почти полному доминированию женщин в общественной и экономической жизни Чуваков.

В августе 2018 года сервис путешествий Tutu.ru в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» предложил пользователям выбрать самые смешные и нелепые названия населенных пунктов России. Согласно опросу 11 тысяч человек, победителем стала находящаяся в Пермском крае деревня Чуваки.

3 апреля стало известно, что деревни Большие Пупцы в Тверской области, которая ранее попала в список населенных пунктов с самыми смешными названиями в России, больше не существует.

Ранее Росреестр составил рейтинг оригинальных названий водоемов.