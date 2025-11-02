Посошок, Сладкое и Тюрьма: Росреестр составил рейтинг оригинальных названий водоемов

Озера Посошок, Сладкое и Тюрьма, а также болота Ад, Песий Мох и Вежливое вошли в число водных объектов России с необычными названиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

В Алтайском крае зарегистрированы озера Гнилое, Душное, Жирное, Сопляково, Тупица, Тухлое, а также болота Ад и Шелудивое. В Амурской области – озера Бешеное, Лохматое, Могила и Штаны. В Архангельской области – озера Туфля, Ябедник и болото Шляпа. В Волгоградской – озера Вонючее и Тюрьма, в Вологодской – Горшок и Тараканник, в Курской – болото Могильное и озеро Сладкое, в Пензенской – озеро Винное.

Среди других необычных названий – болота Вежливое, Дикой-Ты, Чертово и озеро Сухая Яма в Пермском крае, а также озера Нога, Усатое и Ходячее в Приморском крае. В Псковской области находятся болота Белые Лужи, Песий Мох и озера Посошок, Тухлое. В республике Саха (Якутия) – озера Краденое, Компакт и Яйцо.

В Тверской области обнаружены болота Катин Мох и Питерское, а также озера Балтика и Гитара. В Ульяновской – озера Вшивое и Мочилище. В Челябинской – озера Беленькое и Желтенькое, а также болото Большое Сладкое.

Росреестр отметил, что при выборе названий географических объектов важными факторами являются особенности самого объекта и местности, где он расположен.

