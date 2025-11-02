На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Посошок, Сладкое и Тюрьма: Росреестр составил рейтинг оригинальных названий водоемов

Болота Вежливое и Песий Мох вошли в топ необычных названий на карте России
true
true
true
close
Shutterstock

Озера Посошок, Сладкое и Тюрьма, а также болота Ад, Песий Мох и Вежливое вошли в число водных объектов России с необычными названиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

В Алтайском крае зарегистрированы озера Гнилое, Душное, Жирное, Сопляково, Тупица, Тухлое, а также болота Ад и Шелудивое. В Амурской области – озера Бешеное, Лохматое, Могила и Штаны. В Архангельской области – озера Туфля, Ябедник и болото Шляпа. В Волгоградской – озера Вонючее и Тюрьма, в Вологодской – Горшок и Тараканник, в Курской – болото Могильное и озеро Сладкое, в Пензенской – озеро Винное.

Среди других необычных названий – болота Вежливое, Дикой-Ты, Чертово и озеро Сухая Яма в Пермском крае, а также озера Нога, Усатое и Ходячее в Приморском крае. В Псковской области находятся болота Белые Лужи, Песий Мох и озера Посошок, Тухлое. В республике Саха (Якутия) – озера Краденое, Компакт и Яйцо.

В Тверской области обнаружены болота Катин Мох и Питерское, а также озера Балтика и Гитара. В Ульяновской – озера Вшивое и Мочилище. В Челябинской – озера Беленькое и Желтенькое, а также болото Большое Сладкое.

Росреестр отметил, что при выборе названий географических объектов важными факторами являются особенности самого объекта и местности, где он расположен.

Ранее назвали самые странные имена детей в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами