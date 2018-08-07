Пользователи соцсетей выбрали самые смешные названия населенных пунктов России

Сервис путешествий Tutu.ru в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» предложил пользователям выбрать самые смешные и нелепые названия населенных пунктов России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно опросу 11 тысяч человек, победителем стала деревня Чуваки, расположенная в Пермском крае. За ней расположилось село Мошонки в Калужской области, которой пользователи отдали второе место, а на третьем оказалась деревня Варварина Гайка из Саратовской области.

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Отмечается, что в последний тур голосования также прошли деревня Жадины в Новгородской области, деревня Большой Смердяч в Вологодской области, деревня Добрые Пчелы в Рязанской области, город Дно в Псковской области, деревня Кура-Цеце Краснодарского края и деревня Колбаса в Новосибирской области.

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