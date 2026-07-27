Военные заводы во французском Бордо оказались в опасности из-за пожара

Пожар на юго-западе Франции угрожает военным заводам в Бордо, пишет Le Parisien.

Как уточняет газета, огонь охватил окрестности Аркашонского залива и приближается к агломерации в регионе. Там находятся важные предприятия французской оборонной промышленности, в том числе объекты компаний Safran, Thales, Dassault и ArianeGroup.

Согласно статье, у последней в Бордо расположены в том числе заводы по производству топлива для баллистических ракет M51, завод, выпускающий двигатели для ракеты-носителя Ariane 6, и дочернее предприятие предприятие Roxel France, производящее двигательные установки для европейского ракетного и оружейного гиганта MBDA. Министерство вооруженных сил страны выделило силы и средства для обеспечения безопасности этих объектов.

Францию охватили масштабные лесные пожары, в результате которых, по ориентировочным подсчетам, уже эвакуированы десятки тысяч человек. Местным пожарным и военнослужащим помогают коллеги из других европейских стран, которые тушат огонь на территории республики с вертолета. По последним данным, с начала лета во Франции из-за пожаров выгорело 115 тыс. га.

Ранее дым от пожаров во Франции и Испании заволок чешское небо.