Стала известна причина запланированного выезда Лерчек в Сербию

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), проходящая лечение от онкологического заболевания, после завершения курса химиотерапии планировала выехать из России в Белград по заграничному паспорту, чтобы сделать там прививку для восстановления организма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства заявил, что Лерчек понадобился заграничный паспорт для поездки в сербскую столицу — Белград, куда после прохождения химиотерапии для восстановления к ней также должен был приехать врач из Германии и вакцинировать фигурантку уголовного дела.

Защита Лерчек подтвердила ТАСС эту информацию, но от дальнейших комментариев отказалась. При этом адвокаты опровергли нарушение ею меры пресечения и заявили, что она строго соблюдала все ранее наложенные запреты.

В марте у Чекалиной обнаружили четвертую стадию рака желудка, она легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с нее сняли домашний арест, оставив запрет определенных действий.

13 июля Telegram-канал 112 писал, что Лерчек приехала на судебное заседание по вопросу восстановления дела о выводе средств в ОАЭ. Причиной пересмотра дела стали ее активная светская жизнь и частые тренировки. В прокуратуру поступили просьбы проверить диагноз блогерши. Защита заявляла, что повторное обследование подтвердило наличие болезни, однако прокуратура усомнилась в тяжести заболевания и обратилась в суд для повторной экспертизы.

Ранее Лерчек раскрыла свой главный страх.