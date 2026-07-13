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Культура

Лерчек приехала на заседание суда

112: блогерша Лерчек пришла на заседание по рассмотрению возобновления дела
Кадр видео: NadinStrelets/YouTube

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) приехала на судебное заседание по вопросу восстановления дела о выводе средств в ОАЭ. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, причиной пересмотра дела онкобольной блогерши стали ее активная светская жизнь и частые тренировки. В прокуратуру поступили просьбы проверить диагноз Лерчек. Как заявляла защита знаменитости, повторное обследование подтвердило наличие болезни. Прокуратура также усомнилась в тяжести заболевания и обратилась в суд для повторной экспертизы.

В марте Валерия Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

В начале июля Лерчек прошла восьмой курс химиотерапии. По словам жениха блогерши Луиса Сквиччиарини, на пятый день после химиотерапии у знаменитости появились сильные боли в животе.

Как рассказал Сквиччиарини, Чекалина принимает таблетки для нормализации микрофлоры. 9 июля блогерша прошла таргетную терапию.

Ранее сообщалось, что у Лерчек улучшилось зрение на фоне таргетной терапии.

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