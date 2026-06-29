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Лерчек раскрыла свой самый главный страх

Блогерша Лерчек заявила, что страх за детей перевесил боязнь перед раком
Кадр видео: NadinStrelets/YouTube

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) призналась в интервью Надежде Стрелец, что очень переживала, как воспримут ее болезнь дети.

Лерчек ходила с дочерью и сыновьями к психологу после того, как рассказала, что больна раком. Тогда дочь призналась блогерше, что боится ее кончины.

«Впервые в жизни я поняла, что боюсь не своей болезни, а боюсь того, как это воспримут мои дети. Боюсь больше всего за них», — поделилась знаменитость.

В том же интервью Чекалина рассказала о возможных причинах развития у нее рака желудка. Она считает, что к раку могло привести большое количество гормональных средств, которые она принимала во время процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) — все трое ее детей в браке с Артемом Чекалиным были рождены именно так.

При этом, подчеркивала блогерша, для рождения сына Даниэля от нового возлюбленного Луиса Сквиччиарини ЭКО не понадобилось. Кроме того, как считает знаменитость, на развитие рака мог повлиять стресс, перенесенный из-за возбужденного против нее дела об уклонении от уплаты налогов.

Ранее Лерчек опровергла слухи о фейковом раке.

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