В Госдуме предложили усилить защиту от увольнения женщин с детьми

Депутаты Гусев и Нилов предложили не увольнять женщин с детьми до восьми лет

Депутаты Госдумы Дмитрий Гусев и Ярослав Нилов предложили повысить с трех до восьми лет возраст ребенка, до достижения которого женщина не может быть уволена по инициативе работодателя. Об этом, ссылаясь на направленный в российское правительство законопроект, сообщает ТАСС.

Документ предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс РФ. Сейчас по действующему законодательству работодатель не может по своей инициативе уволить женщину с ребенком до трех лет. Законопроект предлагает поднять с трех до восьми лет возраст ребенка, до достижения которого женщины с детьми и единственные кормильцы в многодетных семьях защищены от увольнения по инициативе работодателя.

В пояснительной записке отмечается, что период до достижения ребенком трех лет обычно совпадает с отпуском по уходу за ребенком, поэтому гарантия в отношении работающих женщин применяется ограниченно. При этом самым сложным для семьи является дошкольный период и начало учебы в школе, когда ребенку требуется оказывать повышенное внимание.

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