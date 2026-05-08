Женщин в России чаще увольняют из-за ИИ

Женщины в России более уязвимы перед сокращениями из-за искусственного интеллекта, потому что чаще работают на должностях, связанных с бумажной, административной и другой офисной работой. Об этом «Газете.Ru» сообщили в департаменте организационного развития Роскачества.

«Оценка, согласно которой львиная доля сокращений, связанных с внедрением искусственного интеллекта, может затронуть женщин объясняется гендерной структурой на определенных позициях. Это объясняется тем, что женщины чаще работают на должностях, связанных с бумажной, административной и другой рутинной офисной работой. Такие функции действительно наиболее уязвимы перед автоматизацией. Однако пока преждевременно говорить о точном масштабе увольнений — развитие ИИ в первую очередь меняет содержание работы, а не просто сокращает рабочие места», — отметили в департаменте.

В Роскачестве считают, что снизить этот риск можно через пересмотр функционала: ИИ берет на себя рутину, но решение нестандартных задач, коммуникация с клиентами и внутренний контроль остаются за человеком. Для этого сотрудникам нужно осваивать базовые навыки работы с цифровыми инструментами, а работодателям — не заменять людей автоматизацией, а перераспределять нагрузку, уверены в департаменте. Без таких мер дисбаланс на рынке труда действительно может усилиться, но это вопрос управленческих решений, а не фатальной неизбежности, заключили в Роскачестве.

Согласно исследованию Brookings Institution и Centre for the Governance of AI, 86% американских работников, которым будет сложнее всего восстановиться после возможной потери работы из-за ИИ, составляют женщины. Речь прежде всего о сотрудницах, занятых в административных и канцелярских должностях.

