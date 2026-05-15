В России суд обязал учителя выплатить 1 млн рублей за увольнение

Суд в ХМАО взыскал с учителя 1 млн рублей за досрочное увольнение

Радужнинский городской суд ХМАО-Югры взыскал с учителя местной школы 1 млн рублей за досрочное увольнение. Об этом сообщили в пресс-службе судов Югры.

В 2023 году педагог получила единовременную компенсационную выплату в рамках программы поддержки учителей. Обязательным условием была отработка в школе не менее пяти лет. Однако женщина уволилась раньше срока и деньги не вернула. Департамент образования и науки ХМАО-Югры подал иск.

«Суд удовлетворил иск частично: взыскал с учителя 1 000 000 рублей и 25 000 рублей госпошлины», — отметили в пресс-службе судов.

В требовании о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами суд отказал, так как трудовое законодательство такой ответственности не предусматривает.

Сама учительница на заседание не явилась, поэтому дело рассмотрели в заочном порядке, уточнили в пресс-службе судов. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

