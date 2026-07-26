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Общество

В США произошла стрельба на вечеринке с сотнями гостей, подозреваемый скрылся

В Калифорнии при стрельбе на вечеринке ранены шесть человек, еще один не выжил
Karolis Kavolelis/Shutterstock/FOTODOM

На вечеринке в американской Калифорнии произошла стрельба, при которой пострадали шесть человек, еще один не выжил. Об этом сообщает офис шерифа округа Санта-Клара в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Там уточнили, что инцидент произошел прошлой ночью. Всего в мероприятии участвовали более 300 человек. Раненых доставили в больницу. Полицейским пока не удалось задержать подозреваемого.

Накануне микроавтобус наехал на участников ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-парада в Берлине. В результате происшествия, которое уже квалифицировали как теракт, несовместимые с жизнью травмы получила женщина, еще 29 человек пострадали.

Подозреваемым оказался уроженец Германии ливанского происхождения — предполагаемый сторонник ИГИЛ (организация запрещена в России). Сначала он был объявлен в розыск, на следующий день мужчину ликвидировали в ходе полицейской операции в административном округе Шпандау. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал нападение «гнусным актом».

Ранее охранник ударил топором сотрудника столичного автосалона.

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