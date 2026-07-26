Стало известно о судьбе подозреваемого в наезде на людей в Берлине

RBB: подозреваемого в теракте в Берлине ликвидировали в ходе полицейской операции

Подозреваемый в теракте в центре Берлина, по предварительным данным, был ликвидирован в ходе полицейской операции. Об этом сообщает RBB со ссылкой на источники.

В публикации утверждается, что подозреваемый пытался скрыться от полицейских. Они ликвидировали его во время операции в садовом кооперативе в административном округе Берлина Шпандау.

По информации полицейских, подозреваемый был обнаружен приблизительно в18:00 (19:00 мск).

«По имеющимся данным, он подбежал к сотрудникам правоохранительных органов с холодным оружием, в результате чего сотрудники полиции Берлина применили огнестрельное оружие», – говорится в публикации.

Немецкие правоохранительные органы рассматривают наезд на толпу как террористический акт по исламистским мотивам. Инцидент произошел 25 июля в парке Тиргартен во время ЛГБТ-парада («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Белый микроавтобус сбил нескольких человек, врезался в дерево, водитель скрылся. Не выжила одна женщина.

Ранее канцлер Германии высказался о наезде на людей в Берлине.