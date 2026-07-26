Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Стало известно о судьбе подозреваемого в наезде на людей в Берлине

RBB: подозреваемого в теракте в Берлине ликвидировали в ходе полицейской операции
Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Подозреваемый в теракте в центре Берлина, по предварительным данным, был ликвидирован в ходе полицейской операции. Об этом сообщает RBB со ссылкой на источники.

В публикации утверждается, что подозреваемый пытался скрыться от полицейских. Они ликвидировали его во время операции в садовом кооперативе в административном округе Берлина Шпандау.

По информации полицейских, подозреваемый был обнаружен приблизительно в18:00 (19:00 мск).

«По имеющимся данным, он подбежал к сотрудникам правоохранительных органов с холодным оружием, в результате чего сотрудники полиции Берлина применили огнестрельное оружие», – говорится в публикации.

Немецкие правоохранительные органы рассматривают наезд на толпу как террористический акт по исламистским мотивам. Инцидент произошел 25 июля в парке Тиргартен во время ЛГБТ-парада («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Белый микроавтобус сбил нескольких человек, врезался в дерево, водитель скрылся. Не выжила одна женщина.

Ранее канцлер Германии высказался о наезде на людей в Берлине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 26 июля. Новые законы для россиян, смертельный ураган в Ростове и возвращение космонавтов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!