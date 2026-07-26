Охранник ударил топором сотрудника столичного автосалона

Mash: в Москве охранник во время драки напал с топором на сотрудника автосалона

В столице охранник ударил топором сотрудника автосалона Infiniti, пишет Mash.

Telegram-канал уточняет, что драка между мужчинами произошла в подсобке. Сотрудника забрали на скорой с ранами и гематомами. Причина конфликта не уточняется.

На прошлой неделе в Чехии мужчина, вооруженный топором и ножом, проник на территорию общежития пражского Института клинической и экспериментальной медицины и по неизвестной причине напал на двух прохожих. Оба пострадавших оказались гражданами республики и санитарами данного учебного заведения. Один из участников инцидента получил несовместимые с жизнью травмы.

Пресс-секретарь управления городской полиции Рихард Грдина рассказал, что на место происшествия выезжали правоохранители. Агрессивный мужчина пытался напасть и на полицейских, в связи с чем им пришлось применить табельное оружие и ликвидировать злоумышленника.

Ранее мужчине отрубили руки во время конфликта на АЗС.