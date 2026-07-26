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Общество

Назван мотив наезда на толпу людей в Берлине

Bild: наезд на толпу в Берлине рассматривают как теракт по исламистским мотивам
Christian Mang/Reuters

Немецкие правоохранительные органы рассматривают наезд на толпу в центре Берлина как террористический акт, совершенный по исламистским мотивам. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным издания, главным подозреваемым по делу проходит 21-летний Абдул Баллут, который является сторонником террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Других подробностей не сообщается.

Инцидент произошел вечером 25 июля в парке Тиргартен возле Леннештрассе в Берлине. Как сообщала немецкая газета Der Tagesspiegel, белый микроавтобус «сбил несколько человек, возможно, даже переехал», после чего врезался в дерево. Водитель вышел из автомобиля и скрылся.

В издании уточнили, что микроавтобус совершил наезд на участников массового ежегодного ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-парада Christopher Street Day (CSD). В результате спасти не удалось женщину, еще 16 человек пострадали. Трое из них находятся в критическом состоянии, восемь — в тяжелом, еще пятеро получили легкие травмы. Позже выяснилось, что у нескольких человек есть ножевые ранения. Очевидцы видели «мужчину в черной одежде с мачете». В связи с этим полиция выясняет, действовал ли водитель микроавтобуса в одиночку или же у него был сообщник.

Ранее неизвестный попытался напасть на премьера Баварии.

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