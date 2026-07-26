С 2014 года от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали более 40 тыс. мирных жителей Донбасса, а человеческие потери среди них превысили 12 тыс. человек. Об этом в интервью ТАСС заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Омбудсмен подчеркнула, что все пострадавшие и не выжившие люди были беззащитными гражданами, агрессия против которых недопустима. Украинская сторона, по ее словам, грубейшим образом нарушала нормы международного гуманитарного права, а мировое сообщество закрывает глаза на эти преступления.

«Ранено больше 40 тысяч. Это кто? Это беззащитные люди», — отметила Лантратова.

В числе объектов, которые подвергались нападениям со стороны ВСУ, она перечислила школы в Энергодаре, Волновахе и Ясиноватой, а также Старобельский колледж и другие учебные заведения. По словам омбудсмена, систематические обстрелы образовательных учреждений стали еще одним подтверждением того, что Киев пренебрегает нормами гуманитарного права.

Лантратова заявляла, что Украина делит людей на «первый» и «второй» сорта — имеющих и не имеющих право на жизнь. Ко второй категории, по ее мнению, Киев относит жителей Донбасса. Она также рассказывала, что ВСУ захватывают мирное население как военнопленных, чтобы включать в программу обмена, при наличии родственников в России.

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