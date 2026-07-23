Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Омбудсмен рассказала о поиске без вести пропавших бойцов

Лантратова: РФ до последнего ищет пропавших без вести бойцов
Алексей Смагин/РИА Новости

Поиск российских бойцов, пропавших без вести, идет до последнего. Об этом в интервью ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По ее словам, периодически в живых находят тех, про кого давно не поступало никакой информации, а потом удается найти этого человека.

»... И это счастье, это радость», — рассказала Лантратова.

Омбудсмен отметила, что часто приводит подобные ситуации как пример того, что нельзя отчаиваться, так как военнослужащего могут найти в госпитале без сознания, поэтому не было возможности установить его личность, или боец находится в плену на территории Украины.

«Поэтому <...> мы ведем борьбу до последнего», — подчеркнула Лантратова.

Накануне Лантратова сообщила о частых контактах с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. По ее словам, контакты ведутся либо по телефону, либо в формате видеосвязи. Лантратова отметила, что в случае необходимости коммуникация бывает даже каждый день.

До этого российский омбудсмен заявила, что новый «очень важный» обмен пленными между Россией и Украиной может состояться в ближайшее время.

Ранее Лантратова рассказала о посещении украинских военнопленных.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 23 июля. Новые функции «Госуслуг», обман через чат-боты и права для электросамокатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!