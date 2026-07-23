Омбудсмен рассказала о поиске без вести пропавших бойцов

Поиск российских бойцов, пропавших без вести, идет до последнего. Об этом в интервью ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По ее словам, периодически в живых находят тех, про кого давно не поступало никакой информации, а потом удается найти этого человека.

»... И это счастье, это радость», — рассказала Лантратова.

Омбудсмен отметила, что часто приводит подобные ситуации как пример того, что нельзя отчаиваться, так как военнослужащего могут найти в госпитале без сознания, поэтому не было возможности установить его личность, или боец находится в плену на территории Украины.

«Поэтому <...> мы ведем борьбу до последнего», — подчеркнула Лантратова.

Накануне Лантратова сообщила о частых контактах с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. По ее словам, контакты ведутся либо по телефону, либо в формате видеосвязи. Лантратова отметила, что в случае необходимости коммуникация бывает даже каждый день.

До этого российский омбудсмен заявила, что новый «очень важный» обмен пленными между Россией и Украиной может состояться в ближайшее время.

Ранее Лантратова рассказала о посещении украинских военнопленных.