Лантратова заявила, что Киев делит людей на два сорта

Руководство Украины делит людей на сорта и по своему усмотрению отказывает «неугодным» в праве на жизнь. Об этом ТАСС заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По словам омбудсмена, от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе пострадали тысячи беззащитных людей. Лантратова обратила внимание на то, что Киев делит их на «первый» и «второй» сорт. Первые, по логике украинских властей, имеют право на жизнь, а вторые, жители Донбасса и их дети, такого права, по мнению Киева, не имеют.

До этого новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый в интервью заявил, что российская нация «не имеет права на существование». Кроме того, он назвал жителей Донбасса «отрыжкой Советского Союза», переселенцами и криминальными элементами. По его мнению, они якобы «не хотят работать, хотят халявы».

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что Драпатый таким высказыванием лишь подчеркнул свою нацистскую исключительность. Сенатор от Донецкой народной республики Александр Волошин заявил, что заявление главкома ВСУ — «квинтэссенция всей политики киевского режима» в отношении Донбасса. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Драпатого обвинили в подстрекательстве к геноциду.