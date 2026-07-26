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Общество

Путин разрешил Минобороны и Росгвардии получать данные из ЗАГС

Путин подписал закон о доступе Минобороны и Росгвардии к данным ЗАГС
Антон Белицкий/РИА Новости

Минобороны России и Росгвардия получили право запрашивать в электронном виде сведения из реестра ЗАГС для оперативного предоставления социальных гарантий военнослужащим. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

По новым правилам, ведомства смогут получать данные для назначения положенных выплат и компенсаций военнослужащим, гражданскому персоналу, уволенным с военной службы и членам их семей.

Кроме того, информация будет использоваться для воинского учета. Аналогичные полномочия предоставлены и командирам воинских частей.

Депутат Госдумы Нина Останина поясняла, что нововведение ускорит оформление выплат и пособий для военных без необходимости собирать справки и бумажные документы. Это особенно важно для семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Останина также заверила, что доступ к данным ЗАГС будет ограничен только теми сведениями, которые необходимы для назначения мер поддержки.

Ранее стало известно, что россиянам разрешат отказаться от бумажных свидетельств ЗАГС.

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