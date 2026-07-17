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Общество

Совфед разрешил Минобороны и Росгвардии получать данные из ЗАГС

Совфед одобрил закон о доступе Минобороны и Росгвардии к данным ЗАГС
Максим Блинов/РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон о доступе Минобороны и Росгвардии к данным ЗАГС в электронном виде. Трансляция заседания верхней палаты парламента, на котором было принято это решение, доступна на ее сайте.

Документ наделяет указанные ведомства и командиров воинских частей правом получать сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Доступ к этой информации дается им, чтобы они могли ускорить обеспечение социальных гарантий и компенсаций военнослужащим, сотрудникам Росгвардии, уволенным со службы и членам их семей. Кроме того, данные из ЗАГС будут использоваться для оптимизации воинского учета.

Комментируя это нововведение на этапе рассмотрения в нижней палате российского парламента, депутат Госдумы Нина Останина поясняла, что оно разрабатывалось совместно с министерством обороны.

По ее словам, закон ускорит и упростит оформление выплат и пособий для военных без необходимости предоставлять справки и бумажные документы, что особенно важно для семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

Также Останина заверила, что закон не нарушает прав граждан, так как доступ к данным ЗАГС будет ограничен только теми сведениями, которые необходимы для назначения мер поддержки.

Ранее СМИ сообщили о фейковой ссылке для российских военных.

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