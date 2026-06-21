Россиянам разрешат отказаться от бумажных свидетельств ЗАГС

Бумажные свидетельства органов ЗАГС перестанут быть обязательными и будут выдаваться только по желанию граждан. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на Министерство юстиции.

О планах по переходу к цифровой модели предоставления услуг рассказали на заседании Региональной руководящей группы по вопросам регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое прошло в Бангкоке.

В 2018 году в России создали Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), объединивший существовавшие региональные электронные базы. Полный переход от бумажных архивов к централизованному цифровому ресурсу завершился в 2020 году.

Заместитель директора департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста Дмитрий Севрюк сообщил, что сегодня ЕГР ЗАГС содержит более 560 млн записей актов гражданского состояния, включая 524 млн архивных записей, переведенных в цифровой формат.

После внедрения единого реестра для граждан упростился целый ряд процедур. В частности, стала доступна дистанционная регистрация рождения ребенка в рамках суперсервиса «Рождение ребенка». По словам Севрюка, сервис объединяет несколько государственных услуг в единую цифровую цепочку и позволяет оформить необходимые документы без личного посещения ведомств, что значительно экономит время.

Сейчас продолжается переход к реестровой модели оказания услуг ЗАГС. В ее рамках основным юридически значимым документом станет электронная выписка из ЕГР ЗАГС. Бумажные свидетельства будут оформляться только по запросу граждан.

При этом обязательная выдача бумажных свидетельств сохранится для свидетельств о рождении детей до 14 лет, поскольку этот документ используется для удостоверения личности ребенка.

Ранее в Перми женщина получила 1,6 млн рублей выплат на выдуманного ребенка, подделав свидетельство о рождении.