Полицейские Германии массово пожаловались на чувство бессилия из-за мигрантов

В Германии выйдет книга с жалобами полиции на «потерю страны» из-за мигрантов

Полицейские в Германии чувствуют себя «бессильными» и «брошенными» из-за миграционной политики властей, приведшей к росту преступности со стороны иностранцев. Об этом WELT заявила журналист-расследователь Лив фон Беттихер, опросившая десятки сотрудников полиции в стране.

Интервью приурочено к выходу ее книги «Мы теряем эту страну», в которую вошли беседы с полицейскими. Она, как гласит аннотация, рассказывают «истории страха и гнева, насилия, потери контроля и провальной миграционной политики».

По словам журналистки, особенно много жалоб, связанных с преступлениями мигрантов, она выслушала от полицейских в Берлине, который «в некотором смысле является очагом напряженности».

Фон Беттихер утверждает, что некоторые стражи порядка прямо заявляли ей, что «уже потеряли эту страну» или «с этой страной покончено».

Она также поделилась мнением «высокопоставленных сотрудников немецких силовых структур» о том, что все решения о натурализации иностранцев в ФРГ за последние пять лет надо «пересмотреть задним числом и приостановить, как и выдачу видов на жительство».

Собеседники журналистки пояснили, что в этой сфере широко распространено мошенничество с поддельными документами, которые «можно купить через TikTok», а потом на их основании подать заявку на воссоединение семьи. Аналогичным образом, как они утверждают, продаются поддельные сертификаты о прохождении языковых тестов.

По оценке фон Беттихер, положение еще не поздно исправить, но для этого власти Германии должны принять экстренные меры, включая радикальное увеличение штата полиции и принятие законов, позволяющих более эффективно выявлять правонарушения среди мигрантов.

Ранее в Германии компания подростков-мигрантов изнасиловала школьниц под наркотиками.