Глава МВД Германии рассказал о пострадавших при наезде автомобиля на людей в Берлине

Добриндт: число пострадавших при наезде авто на людей в Берлине достигло 29

Число пострадавших при наезде автомобиля на людей в центре Берлина достигло 29 человек, заявил министр внутренних дел Германии Александер Добриндт. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, все они находятся в критическом состоянии.

Также Добриндт заявил, что совершенный наезд на группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина, по всей видимости, является исламистским террористическим актом. Он добавил, что подозреваемый в наезде на людей находится в бегах. Ведомство задействовало максимум сил как берлинской, так и федеральной полиции.

Немецкие правоохранительные органы рассматривают наезд на толпу как террористический акт по исламистским мотивам. Инцидент произошел 25 июля в парке Тиргартен во время ЛГБТ-парада («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Белый микроавтобус сбил нескольких человек, врезался в дерево, водитель скрылся. Не выжила одна женщина.

Ранее неизвестный пытался напасть на премьера Баварии.