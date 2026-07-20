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Политика

Неизвестный пытался напасть на премьера Баварии, но успел только кинуть помидор

Bild: мужчина с помидором пытался напасть на премьер-министра Баварии Зедера
Peter Kneffel/Global Look Press

Неизвестный пытался напасть на премьер-министра Баварии Маркуса Зедера во время праздничного мероприятия. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

По данным издания, инцидент произошел 19 июля. Политик в качестве почетного гостя прибыл на торжество по случаю 100-летия основания общины Бернау-ам-Кимзе, расположенной на юге Германии. На мероприятии на Зедера попытался накинуться некий мужчина.

«Он внезапно выскочил из кустов, бросил в Зедера помидор и побежал в его сторону», — рассказали журналисты.

Нападавший был обездвижен охранниками премьер-министра. Они передали мужчину сотрудникам правоохранительных органов. Оказалось, что наброситься на Зедера пытался 31-летний гражданин ФРГ. В связи с произошедшим его поместили под стражу.

В материале подчеркивается, что политик в результате инцидента не пострадал. Брошенный нарушителем помидор попал в левое ухо Зедеру, но тот просто вытер грязь платком и продолжил участвовать в мероприятии.

1 мая неадекватный мужчина попытался напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера, который приехал на праздничный концерт в Екатеринбурге. Перед началом мероприятия глава региона фотографировался с горожанами, и в этот момент к нему попытался прорваться неизвестный. Агрессивно настроенного жителя скрутили охранники, после чего передали его полиции. Паслер, в свою очередь, не подал виду и продолжил фотографироваться.

Ранее в Сербии напали на министра культуры.

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