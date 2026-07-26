Володин обозначил требования к мигрантам в России

Мигранты, приезжающие в Россию, должны соблюдать законы и знать русский язык. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

»[Иностранные граждане должны] уважать наши традиции, историю и культуру и приносить пользу стране, которую выбрали для проживания», — сказал он.

Володин также отметил, что пребывание мигрантов в России должно быть экономически обоснованным. По его словам, иностранные граждане должны быть способны обеспечивать не только себя, но и свои семьи.

По словам председателя Госдумы, увеличение пошлин для мигрантов позволит дополнительно пополнять федеральный бюджет более чем на 15 млрд рублей ежегодно.

Месяц назад президент России Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий значительный рост госпошлин для иностранных граждан. Теперь при оформлении российского гражданства иностранец заплатит 50 тысяч рублей, при оформлении вида на жительство — 30 тысяч рублей, разрешения на временное проживание — 15 тысяч рублей. За выдачу разрешений на привлечение мигрантов на работу пошлина составит 15 тысяч рублей за каждого трудоустраиваемого иностранца.

Кроме того, Госдума расширила перечень поводов для выдворения мигрантов. В список, в частности, вошли мелкое хулиганство, дискредитация Вооруженных сил России, призывы к санкциям и другие нарушения. Также иностранцам будут отказывать в гражданстве из-за судимости. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев назвал категорию мигрантов, против которых надо принять меры.