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Общество

Медведев назвал категорию мигрантов, против которых надо принять меры

Медведев призвал принять меры против мигрантов, чьи дети не ходят в школу
Jake Warga/Global Look Press

В России нужно принять меры в отношении мигрантов, чьи дети находятся в стране нелегально и не ходят в детсады или школы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по миграционной политике. Видео с мероприятия он опубликовал в своем канале в мессенджере Макс.

В ходе заседания обсуждался вопрос об ужесточении мер по учету и контролю за несовершеннолетними детьми иностранных граждан на российской территории.

Медведев напомнил, что с января текущего года территориальные органы МВД, региональные власти и муниципалитеты обязаны обмениваться данными о таких детях — информацией об итогах их тестирования по русскому языку, зачислении в школы, регистрации по месту пребывания и другими сведениями.

«Этот механизм, очевидно, направлен на выявление тех несовершеннолетних, которые незаконно находятся в стране, не посещают детский сад или школу и которые, по сути, не видны нашим государственным структурам», — пояснил заместитель председателя Совета безопасности.

По его словам, запущенная в нынешнем году система контроля позволит более тщательно и эффективно выявлять оставшихся вне поле зрения госорганов детей мигрантов. При этом Медведев подчеркнул, что меры воздействия и санкции необходимо применять не к несовершеннолетним, а к их законным опекунам.

Ранее Медведев рассказал, в каких случаях мигрантов надо выдворять из страны.

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